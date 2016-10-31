Суд заарештував підозрюваних у збуті амфетаміну у військовому інституті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суд міста Києва заарештував осіб, які налагодили у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації збут психотропної речовини амфетамін. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Так, вказані особи протягом тривалого часу збували військовослужбовцям інституту психотропну речовину та реалізували понад 130 грамів амфетаміну на суму більше 50 тисяч гривень.
Печерський районний суд міста Києва за клопотанням військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України заарештував осіб, які налагодили у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації збут психотропної речовини “амфетамін”.
За ухвалою суду, розмір застави для підозрюваних становить 435 тисяч гривень та 290 тисяч гривень.
Досудове слідство триває.