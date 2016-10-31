Суд арестовал подозреваемых в сбыте амфетамина в военном институте

Так, указанные лица в течение длительного времени сбывали военнослужащим института психотропное вещество и реализовали более 130 граммов амфетамина на сумму более 50 тысяч гривен.

Печерский районный суд города Киева по ходатайству военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины арестовал лиц, которые наладили в Военном институте телекоммуникаций и информатизации сбыт психотропного вещества "амфетамин".

По решению суда, размер залога для подозреваемых составляет 435 тысяч гривен и 290 тысяч гривен.

Досудебное следствие продолжается.