Суд арестовал подозреваемых в сбыте амфетамина в военном институте
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Суд Киева арестовал лиц, которые наладили в Военном институте телекоммуникаций и информатизации сбыт психотропного вещества амфетамин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Так, указанные лица в течение длительного времени сбывали военнослужащим института психотропное вещество и реализовали более 130 граммов амфетамина на сумму более 50 тысяч гривен.
Печерский районный суд города Киева по ходатайству военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины арестовал лиц, которые наладили в Военном институте телекоммуникаций и информатизации сбыт психотропного вещества "амфетамин".
По решению суда, размер залога для подозреваемых составляет 435 тысяч гривен и 290 тысяч гривен.
Досудебное следствие продолжается.