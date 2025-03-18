Суд визнав неконституційним закриття USAID
Київ • УНН
Окружний суддя постановив, що Ілон Маск і Департамент з питань ефективності Білого дому, ймовірно, порушили Конституцію, закривши USAID. Суд зобов'язав відновити доступ до систем агентства.
Окружний суддя США Теодор Чуанг у вівторок, 18 березня, ухвалив, що Ілон Маск і очолюваний ним Департамент з питань ефективності (DOGE ) уряду Білого дому, ймовірно, порушили Конституцію, коли в односторонньому порядку закрили Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS News.
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Зазначається, що суддя виніс рішення на користь групи з понад двох десятків неназваних нинішніх і колишніх співробітників і підрядників USAID, які оскаржили спроби закрити агентство.
Чжуан частково задовольнив їхнє прохання щодо попередньої судової заборони та зазначив у 68-сторінковому рішенні, що DOGE та Маск, ймовірно, порушили статтю про призначення та розподіл влади Конституції.
Зокрема, суддя наказав Маску та співробітникам спеціальної групи відновити доступ до електронної пошти, платіжних та інших електронних систем для всіх поточних співробітників USAID і підрядників з надання персональних послуг.
"Суддя також заборонив DOGE і Маску вживати будь-яких дій, пов’язаних із закриттям USAID, включаючи відправлення співробітників в адміністративну відпустку, звільнення співробітників USAID, закриття його будівель, бюро чи офісів, а також видалення вмісту його веб-сайтів", - уточнює видання.
Нагадаємо
Минулого тижня стало відомо, що USAID припиняє дію грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Це скоротить фінансування на закупівлю обладнання для енергетичного сектора.
Співробітникам USAID наказали спалити секретні документи агентства - ЗМІ12.03.25, 03:47 • 28186 переглядiв