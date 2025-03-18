Суд визнав неконституційним закриття USAID

Окружний суддя США Теодор Чуанг у вівторок, 18 березня, ухвалив, що Ілон Маск і очолюваний ним Департамент з питань ефективності (DOGE ) уряду Білого дому, ймовірно, порушили Конституцію, коли в односторонньому порядку закрили Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS News.

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Зазначається, що суддя виніс рішення на користь групи з понад двох десятків неназваних нинішніх і колишніх співробітників і підрядників USAID, які оскаржили спроби закрити агентство.

Чжуан частково задовольнив їхнє прохання щодо попередньої судової заборони та зазначив у 68-сторінковому рішенні, що DOGE та Маск, ймовірно, порушили статтю про призначення та розподіл влади Конституції. - йдеться у статті.

Зокрема, суддя наказав Маску та співробітникам спеціальної групи відновити доступ до електронної пошти, платіжних та інших електронних систем для всіх поточних співробітників USAID і підрядників з надання персональних послуг.

"Суддя також заборонив DOGE і Маску вживати будь-яких дій, пов’язаних із закриттям USAID, включаючи відправлення співробітників в адміністративну відпустку, звільнення співробітників USAID, закриття його будівель, бюро чи офісів, а також видалення вмісту його веб-сайтів", - уточнює видання.

Нагадаємо

Минулого тижня стало відомо, що USAID припиняє дію грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Це скоротить фінансування на закупівлю обладнання для енергетичного сектора.

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