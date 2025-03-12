Співробітникам USAID наказали спалити секретні документи агентства - ЗМІ

Співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які залишилися після хвилі звільнень, було наказано знищити секретні документи, що зберігаються у сейфах та відділі кадрів в головному офісі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виданню став відомий зміст електронного листа, надісланого співробітникам агентства в. о. виконавчого директора USAID Ерікою Карр.

Спочатку подрібніть якомога більше документів, а спалювати будете тоді, коли шредер стане недоступним або потребуватиме перерви - йдеться у листі.

Зазначається, що у відповідь на директиву було подано дві окремі судові скарги з метою зупинити знищення документів.

Юристи, які представляють інтереси підрядників USAID в одному судовому процесі, подали екстрений запит на видачу судового наказу, який зобов’язує уряд "зберегти всі документи, які можуть мати будь-яке відношення до незавершеного судового процесу - пише видання.

Позивачі в іншому позові проти USAID також вимагали тимчасового обмежувального припису, стверджуючи, що керівництво агентства видало "широку, коротку директиву негайно подрібнювати та спалювати документи, які стосуються структури, функції та діяльності USAID".

Співробітники Демократичної партії Комітету із закордонних справ Сенату США також звернулися до Державного департаменту та USAID для отримання деталей щодо дотримання федерального документообігу.

Нагадаємо

Сполучені Штати офіційно скасовують 83% програм USAID після 6 тижнів аналізу. Вони витрачали мільярди доларів на цілі, що не відповідають інтересам США, повідомив держсекретар Марко Рубіо.

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