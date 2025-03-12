Сотрудникам USAID приказали сжечь секретные документы агентства - СМИ
Киев • УНН
Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы, хранившиеся в главном офисе. Это произошло после отмены 83% программ, что повлекло за собой судебные иски и запросы от Сената.
Сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID), которые остались после волны увольнений, было приказано уничтожить секретные документы, хранящиеся в сейфах и отделе кадров в главном офисе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Изданию стало известно содержание электронного письма, отправленного сотрудникам агентства и. о. исполнительного директора USAID Эрикой Карр.
Сначала измельчите как можно больше документов, а сжигать будете тогда, когда шредер станет недоступным или потребует перерыва
Отмечается, что в ответ на директиву было подано два отдельных судебных иска с целью остановить уничтожение документов.
Юристы, представляющие интересы подрядчиков USAID в одном судебном процессе, подали экстренный запрос на выдачу судебного приказа, обязывающего правительство "сохранить все документы, которые могут иметь какое-либо отношение к незавершенному судебному процессу
Истцы в другом иске против USAID также требовали временного ограничительного предписания, утверждая, что руководство агентства выдало "широкую, короткую директиву немедленно измельчать и сжигать документы, касающиеся структуры, функции и деятельности USAID".
Сотрудники Демократической партии Комитета по иностранным делам Сената США также обратились в Государственный департамент и USAID для получения деталей о соблюдении федерального документооборота.
Напомним
Соединенные Штаты официально отменяют 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после 6 недель анализа. Они тратили миллиарды долларов на цели, не соответствующие интересам США, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
В администрации Трампа пригрозили уголовными делами сотрудникам USAID или получателям грантов - The Hill06.03.2025, 08:57 • 26899 просмотров