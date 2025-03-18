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Суд признал неконституционным закрытие USAID

Киев • УНН

 • 42395 просмотра

Окружной судья постановил, что Илон Маск и Департамент по вопросам эффективности Белого дома, вероятно, нарушили Конституцию, закрыв USAID. Суд обязал восстановить доступ к системам агентства.

Суд признал неконституционным закрытие USAID

Окружной судья США Теодор Чуанг во вторник, 18 марта, постановил, что Илон Маск и возглавляемый им Департамент по вопросам эффективности (DOGE) правительства Белого дома, вероятно, нарушили Конституцию, когда в одностороннем порядке закрыли Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Отмечается, что судья вынес решение в пользу группы из более двух десятков неназванных нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID, которые оспорили попытки закрыть агентство.

Чжуан частично удовлетворил их просьбу о предварительном судебном запрете и отметил в 68-страничном решении, что DOGE и Маск, вероятно, нарушили статью о назначении и распределении власти Конституции.

- говорится в статье.

В частности, судья приказал Маску и сотрудникам специальной группы восстановить доступ к электронной почте, платежным и другим электронным системам для всех текущих сотрудников USAID и подрядчиков по предоставлению персональных услуг.

"Судья также запретил DOGE и Маску предпринимать какие-либо действия, связанные с закрытием USAID, включая отправку сотрудников в административный отпуск, увольнение сотрудников USAID, закрытие его зданий, бюро или офисов, а также удаление содержимого его веб-сайтов", - уточняет издание.

Напомним

На прошлой неделе стало известно, что USAID прекращает действие грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Это сократит финансирование на закупку оборудования для энергетического сектора.

Сотрудникам USAID приказали сжечь секретные документы агентства - СМИ12.03.25, 03:47 • 28183 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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