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Суд відпустив лідера "ПС" на Закарпатті О.Сачка на особисті поруки нардепів

Суд відпустив лідера "ПС" на Закарпатті О.Сачка на особисті поруки нардепів

Київ • УНН

 • 7009 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва відпустив лідера "Правого сектора" Олександра Сачка на особисті поруки народних депутатів Андрія Білецького, Ігоря Мосійчука, Олега Петренка та Валерія Пацкана, передає кореспондент УНН.

Печерський суд постановив: застосувати запобіжний захід у вигляді особистої поруки, забовязавши його (О.Сачка - ред.) з'являтися до суду та прокуратури за першим же викликом. Нардепів А.Білецького, І. Мосійчука,О.Петренка та В.Пацкану - забезпечити явку обвинуваченому.

Нагадаємо, сьогодні обвинуваченому О.Сачку було змінено підозру.

Як повідомляв УНН, активісти не випускали прокурора із зали Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з обрання запобіжного заходу лідеру "Правого сектору" на Закарпатті Олександру Сачку.

Українські Національні Новини

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