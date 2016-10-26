Суд отпустил лидера "ПС" на Закарпатье О.Сачка на личные поруки нардепов

Печерский суд постановил: применить меру пресечения в виде личного поручительства, обязав его (О.Сачка - ред.) являться в суд и прокуратуру по первому же вызову. Нардепов А.Билецкого, И. Мосийчука, О.Петренко и В.Пацкану - обеспечить явку обвиняемому.

Напомним, сегодня обвиняемому О.Сачку было изменено подозрение.

Как сообщал УНН, активисты не выпускали прокурора из зала Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения лидеру "Правого сектора" на Закарпатье Александру Сачко.