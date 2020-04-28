Суд відправив ексзаступника голови КМДА Слончака під нічний домашній арешт

“Застосувати до підозрюваного Слончака... запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 червня, заборонивши йому з 23:00 до 6:00 залишати житло”, — ухвалив суддя.

Також на підозрюваного поклали наступні обовязки: прибувати до слідчих (детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, на першу вимогу; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із підозрюваним та свідками у даному кримінальному провадженні.

Як повідомляється, поліцейські столиці повідомили про підозру тепер вже екс-заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку за фактом нападу на патрульного.

Нагадаємо, до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій відносно нього під час виконання службових обов’язків.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився — заступник голови Київської міської державної адміністрації, 1984 року народження.