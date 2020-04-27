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Поліція розпочала розслідування щодо інциденту з патрульним за участю заступника Кличка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування стосовно заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака за фактом того, що чиновник вдарив поліцейського. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Вчора до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення від патрульного поліцейського про те, що під час виконання службових обов’язків його вдарив невідомий чоловік. На виклик прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення всіх обставин події", - сказано у повідомленні.

З’ясувалося, що у ході відпрацювання території району патрульні поліцейські зупинили автомобіль, оскільки водійка не ввімкнула фари у темну пору доби. Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася. Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"При оформленні адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. Як з’ясувалося пізніше, зловмисник - заступник голови Київської міської державної адміністрації", - вказали у поліції.

Правоохоронця доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

У той же час, глава Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що: "Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом".

"Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків, втручання у їх роботу та невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння! При цьому усі – рівні перед законом! Дякую поліцейським за службу", - додав він.

Нагадаємо, Кличко прокоментував інцидент з поліцейським за участю свого заступника Володимира Слончака.

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