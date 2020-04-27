Поліція розпочала розслідування щодо інциденту з патрульним за участю заступника Кличка

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування стосовно заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака за фактом того, що чиновник вдарив поліцейського. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.