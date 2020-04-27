Кличко прокоментував інцидент з поліцейським за участю свого заступника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував нічний інцидент за участю свого заступника Володимира Слончака. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участі в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально. Дивіться брифінг о 12:00", - вказав мер столиці Віталій Кличко.
Додамо, раніше у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що в Києві нібито затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Повідомлялося, що під час зупинки автомобіля, де перебували депутатка Київради та посадовець, виникла суперечка з поліцією, а останній нібито вдарив інспектора.