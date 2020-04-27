Кличко прокомментировал инцидент с полицейским с участием своего заместителя

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24391 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72631 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100617 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127014 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127964 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170599 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121424 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Кличко прокомментировал инцидент с полицейским с участием своего заместителя

Кличко прокомментировал инцидент с полицейским с участием своего заместителя

Киев  •  УНН

 • 17629 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко прокомментировал ночной инцидент с участием своего заместителя Владимира Слончака. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Добавим, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Киеве якобы задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что во время остановки автомобиля, где находились депутат Киевсовета и чиновник, возник спор с полицией, а последний якобы ударил инспектора.

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