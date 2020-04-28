Суд отправил экс-заместителя главы КГГА Слончака под ночной домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отправил экс-заместителя главы КГГА Владимира Слончака под ночной домашний арест, передает корреспондент УНН.
"Применить к подозреваемому Слончаку... меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 июня, запретив ему с 23:00 до 6:00 оставлять жилье", - постановил судья.
Также на подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать к следователям (детективам), осуществляющим досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства, по первому требованию; не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения с подозреваемым и свидетелями в данном уголовном производстве.
Как сообщается, полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.
Напомним, в столичную полицию поступила информация от патрульного полицейского относительно противоправных действий в отношении него при исполнении служебных обязанностей.
Полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, 1984 года рождения.