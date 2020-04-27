Ексзаступнику Кличка повідомили про підозру за фактом нападу на патрульного

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Поліцейські столиці повідомили про підозру тепер вже екс-заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку за фактом нападу на патрульного, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби поліції Києва.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №9 чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, додали правоохоронці.

Нагадаємо, що вчора ввечері до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій відносно нього під час виконання службових обов’язків.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився - заступник голови Київської міської державної адміністрації, 1984 року народження.

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