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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 126525 просмотра

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Экс-заместителю Кличко сообщили о подозрении по факту нападения на патрульного

Экс-заместителю Кличко сообщили о подозрении по факту нападения на патрульного

Киев  •  УНН

 • 17298 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили правоохранители.

Напомним, что вчера вечером в столичной полиции поступила информация от патрульного полицейского относительно противоправных действий в отношении него при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, 1984 года рождения.

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