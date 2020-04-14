Суд відкрив провадження щодо заборони Соколову виконувати обов’язки директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони Олександру Соколову виконувати обов’язки Директора Державного бюро розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“ОАСК відкрив провадження за позовом Ростислава Поповича до в.о. Директора ДБР Олександра Соколова, третя особа — Державне бюро розслідувань”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов’язки Директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.
"Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Олександра Соколова призначено в.о. директора Державного бюро розслідувань у зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором.