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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 38848 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 47870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 62770 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 63446 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности директора ГБР

Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности директора ГБР

Киев  •  УНН

 • 18521 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете Александру Соколову выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"ОАСК открыл производство по иску Ростислава Поповича к и.о. Директора ГБР Александра Соколова, третье лицо - Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Сообщается, что истец просит суд запретить заместителю директора ГБР Александру Соколову выполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.

"Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела", - отмечается в сообщении.

Напомним, Александра Соколова назначено и.о. директора Государственного бюро расследований в связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором.

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