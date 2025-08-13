$41.450.06
06:18 • 10690 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 10481 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 29687 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 59296 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 42724 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 76706 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 41062 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 41145 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 114003 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 102901 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Суд відхилив апеляцію МАУ у справі про збиття рейсу PS752: відповідальність компанії залишилася необмеженою

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Канадський суд підтвердив рішення про необмежену відповідальність "Міжнародних авіаліній України" за загибель 176 людей у збитому в Ірані Boeing 737.

Суд відхилив апеляцію МАУ у справі про збиття рейсу PS752: відповідальність компанії залишилася необмеженою

Апеляційний суд Онтаріо відмовив МАУ у спробі зменшити обсяг виплат родичам жертв катастрофи рейсу PS752, збитого 8 січня 2020 року іранськими військовими. Суд визнав, що авіакомпанія не довела відсутність недбалості під час прийняття рішення про виліт з Тегерана попри загострення військової напруженості. Про це повідомляє апеляційний суд Онтаріо, пише УНН.

Деталі

Судді дійшли висновку, що відповідальний менеджер МАУ не врахував ключові фактори безпеки, не отримав всю доступну інформацію, не провів повної оцінки ризиків і не проконсультувався з екіпажем перед зльотом. Повітряний простір над Тегераном у той день був визнаний зоною конфлікту, а рекомендації ІКАО, які могли б запобігти трагедії, залишилися без належного застосування.

Відповідно до Монреальської конвенції, МАУ нестиме повну фінансову відповідальність, а розмір конкретних компенсацій визначатиметься окремо. Крім того, компанію зобов’язано відшкодувати понад 4,9 млн доларів судових витрат.

Експрезиденту авіакомпанії МАУ оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 160 млн грн28.07.25, 13:34 • 3538 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Тегеран