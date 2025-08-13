Суд відхилив апеляцію МАУ у справі про збиття рейсу PS752: відповідальність компанії залишилася необмеженою

Апеляційний суд Онтаріо відмовив МАУ у спробі зменшити обсяг виплат родичам жертв катастрофи рейсу PS752, збитого 8 січня 2020 року іранськими військовими. Суд визнав, що авіакомпанія не довела відсутність недбалості під час прийняття рішення про виліт з Тегерана попри загострення військової напруженості. Про це повідомляє апеляційний суд Онтаріо, пише УНН.

Деталі

Судді дійшли висновку, що відповідальний менеджер МАУ не врахував ключові фактори безпеки, не отримав всю доступну інформацію, не провів повної оцінки ризиків і не проконсультувався з екіпажем перед зльотом. Повітряний простір над Тегераном у той день був визнаний зоною конфлікту, а рекомендації ІКАО, які могли б запобігти трагедії, залишилися без належного застосування.

Відповідно до Монреальської конвенції, МАУ нестиме повну фінансову відповідальність, а розмір конкретних компенсацій визначатиметься окремо. Крім того, компанію зобов’язано відшкодувати понад 4,9 млн доларів судових витрат.

Експрезиденту авіакомпанії МАУ оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 160 млн грн