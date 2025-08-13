Суд отклонил апелляцию МАУ по делу о сбитии рейса PS752: ответственность компании осталась неограниченной

Апелляционный суд Онтарио отказал МАУ в попытке уменьшить объем выплат родственникам жертв катастрофы рейса PS752, сбитого 8 января 2020 года иранскими военными. Суд признал, что авиакомпания не доказала отсутствие халатности при принятии решения о вылете из Тегерана, несмотря на обострение военной напряженности. Об этом сообщает апелляционный суд Онтарио, пишет УНН.

Детали

Судьи пришли к выводу, что ответственный менеджер МАУ не учел ключевые факторы безопасности, не получил всю доступную информацию, не провел полной оценки рисков и не проконсультировался с экипажем перед взлетом. Воздушное пространство над Тегераном в тот день было признано зоной конфликта, а рекомендации ИКАО, которые могли бы предотвратить трагедию, остались без надлежащего применения.

В соответствии с Монреальской конвенцией, МАУ будет нести полную финансовую ответственность, а размер конкретных компенсаций будет определяться отдельно. Кроме того, компанию обязали возместить более 4,9 млн долларов судебных издержек.

