06:18 • 236 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
12 августа, 17:43 • 21190 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 50005 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 38610 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 69426 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 39118 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 39884 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 108640 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98577 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96911 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Суд отклонил апелляцию МАУ по делу о сбитии рейса PS752: ответственность компании осталась неограниченной

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Канадский суд подтвердил решение о неограниченной ответственности "Международных авиалиний Украины" за гибель 176 человек в сбитом в Иране Boeing 737.

Суд отклонил апелляцию МАУ по делу о сбитии рейса PS752: ответственность компании осталась неограниченной

Апелляционный суд Онтарио отказал МАУ в попытке уменьшить объем выплат родственникам жертв катастрофы рейса PS752, сбитого 8 января 2020 года иранскими военными. Суд признал, что авиакомпания не доказала отсутствие халатности при принятии решения о вылете из Тегерана, несмотря на обострение военной напряженности. Об этом сообщает апелляционный суд Онтарио, пишет УНН.

Детали

Судьи пришли к выводу, что ответственный менеджер МАУ не учел ключевые факторы безопасности, не получил всю доступную информацию, не провел полной оценки рисков и не проконсультировался с экипажем перед взлетом. Воздушное пространство над Тегераном в тот день было признано зоной конфликта, а рекомендации ИКАО, которые могли бы предотвратить трагедию, остались без надлежащего применения.

В соответствии с Монреальской конвенцией, МАУ будет нести полную финансовую ответственность, а размер конкретных компенсаций будет определяться отдельно. Кроме того, компанию обязали возместить более 4,9 млн долларов судебных издержек.

Экс-президенту авиакомпании МАУ объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 160 млн грн28.07.2025, 13:34 • 3534 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Тегеран