Экс-президенту авиакомпании МАУ объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 160 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении экс-президенту украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, пишет УНН.

Детективы БЭБ не указывают фамилии подозреваемого и названия авиакомпании, отмечая лишь, что она "связана с одним из украинских олигархов". Судя по материалам дела, речь может идти об авиакомпании МАУ, совладельцем которой был Игорь Коломойский.

С 2004 по 2019 год авиакомпанию МАУ возглавлял Юрий Мирошников, в 2019-2022 годах – Евгений Дыхне. После этого авиакомпанию недолго возглавляли Кирилл Звонарев и Анна Борсонник.

С 2022 года МАУ прекратила деятельность, а ее самолеты начали передавать авиакомпании Windrose, которая также принадлежит группе Коломойского.

Как отмечает следствие, авиаперевозчик заключил ряд лизинговых договоров об аренде самолетов у кипрской компании, но безосновательно применил льготную ставку налогообложения при выплатах по этим соглашениям, передает пресс-служба БЭБ.

В частности, пользуясь Конвенцией об избежании двойного налогообложения с Кипром, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%. Однако применение такой льготной ставки не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.

Таким образом экс-президент, по предварительному сговору с главным бухгалтером и другими лицами, которые в том числе контролировали деятельность украинской и кипрской компаний, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц с источником их происхождения из Украины в размере более 164,5 млн грн