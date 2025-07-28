Экс-президенту авиакомпании МАУ объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 160 млн грн
Киев • УНН
Бывшему президенту украинской авиакомпании, связанной с олигархом, объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 164,5 млн грн. Следствие установило, что авиаперевозчик безосновательно применил льготную ставку налогообложения при выплатах по лизинговым договорам с кипрской компанией.
Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении экс-президенту украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, пишет УНН.
Подробности
Детективы БЭБ не указывают фамилии подозреваемого и названия авиакомпании, отмечая лишь, что она "связана с одним из украинских олигархов". Судя по материалам дела, речь может идти об авиакомпании МАУ, совладельцем которой был Игорь Коломойский.
С 2004 по 2019 год авиакомпанию МАУ возглавлял Юрий Мирошников, в 2019-2022 годах – Евгений Дыхне. После этого авиакомпанию недолго возглавляли Кирилл Звонарев и Анна Борсонник.
С 2022 года МАУ прекратила деятельность, а ее самолеты начали передавать авиакомпании Windrose, которая также принадлежит группе Коломойского.
Как отмечает следствие, авиаперевозчик заключил ряд лизинговых договоров об аренде самолетов у кипрской компании, но безосновательно применил льготную ставку налогообложения при выплатах по этим соглашениям, передает пресс-служба БЭБ.
В частности, пользуясь Конвенцией об избежании двойного налогообложения с Кипром, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%. Однако применение такой льготной ставки не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.
Таким образом экс-президент, по предварительному сговору с главным бухгалтером и другими лицами, которые в том числе контролировали деятельность украинской и кипрской компаний, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц с источником их происхождения из Украины в размере более 164,5 млн грн
Следовательно, детективы Бюро сообщили о подозрении бывшему президенту авиакомпании о подозрении в совершении уголовных правонарушений:
- по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, добавили в БЭБ.
Справка
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) была основана в 1992 году как совместное предприятие с участием Украины и западных инвесторов. Ее основной задачей были рейсы из Киева в европейские страны с использованием иностранных самолетов.
В 2011 году государство продало свою долю в компании — 61,58% — частным инвесторам. Среди новых владельцев оказался Арон Майберг, бывший совладелец обанкротившегося "АэроСвита". Согласно информации СМИ, акционерами МАУ после приватизации также были экс-министр инфраструктуры Борис Колесников и Михаил Табачник — брат бывшего министра образования Дмитрия Табачника.
В 2015 году бизнесмен Игорь Коломойский, который ранее также владел "АэроСвитом" совместно с Майбергом, подтвердил, что приобрел долю МАУ у Бориса Колесникова.
Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 344 млн грн08.07.25, 14:57 • 1435 просмотров