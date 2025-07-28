Експрезиденту авіакомпанії МАУ оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 160 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, пише УНН.

Деталі

Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона "пов’язана з один з українських олігархів". Судячи з матеріалів справи, може йтися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.

З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.

З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, яка також належить групі Коломойського.

Як зазначає слідство, авіаперевізник уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії, але безпідставно застосував пільгову ставку оподаткування під час виплат за цими угодами, передає пресслужба БЕБ.

Зокрема, користуючись Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%. Проте застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

Таким чином експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які у тому числі контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі більше ніж 164,5 млн грн - йдеться у повідомленні.

Відтак, детективи Бюро повідомили про підозру колишньому президенту авіакомпанії про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

Довідково

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) була заснована у 1992 році як спільне підприємство за участю України та західних інвесторів. Її основним завданням були рейси з Києва до європейських країн із використанням іноземних літаків.

У 2011 році держава продала свою частку в компанії — 61,58% — приватним інвесторам. Серед нових власників опинився Арон Майберг, колишній співвласник збанкрутілого "АероСвіту". Згідно з інформацією ЗМІ, акціонерами МАУ після приватизації також були ексміністр інфраструктури Борис Колесніков і Михайло Табачник — брат колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

У 2015 році бізнесмен Ігор Коломойський, який раніше також володів "АероСвітом" спільно з Майбергом, підтвердив, що придбав частку МАУ у Бориса Колеснікова.

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