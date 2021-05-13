Суд відхилив клопотання захисту Медведчука про взяття нардепа на поруки

Цитата:

“Щодо клопотання про взяття на поруки. Слідчий суддя на місці ухвалив на даний час у задоволенні клопотання відмовити, повернути його стороні захисту, проте роз’яснити стороні захисту, що в подальшому після дослідження матеріалів клопотання про з’ясування підстав для внесення зазначеного клопотання, дослідження матеріалів провадження... сторона захисту не позбавлена права заявити це клопотання”, — сказав слідчий суддя.

Що було раніше

Як повідомили УНН в Офісі Генпрокурора, прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави - у понад 300 млн грн.

Засідання суду розпочалося після 13 години. Під суд стягнули велику кількість правоохоронців. Також там зібрався натовп чоловіків, деякі - у "спортивному".

Окрім того, "Національний корпус" повідомив, що його представники біля Печерського суду. За їхніми даними, їхніх представників і багатьох журналістів всередину не пустили.

Раніше сьогодні Медведчук прибув до суду в компанії колег по партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та Іллі Киви, а також адвокатів.

Однопартійці Медведчука перед судом заявляли, що сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду з заявами про готовність взяти Медведчука на особисті поруки.

Контекст

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз перебуває на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні. За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112 канал.