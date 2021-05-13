Суд отклонил ходатайство защиты Медведчука о взятии нардепа на поруки

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"О ходатайстве о взятии на поруки. Следственный судья на месте постановил в настоящее время в удовлетворении ходатайства отказать, вернуть его стороне защиты, однако разъяснить стороне защиты, что в дальнейшем после исследования материалов ходатайства о выяснении оснований для внесения указанного ходатайства, исследования материалов производства... сторона защиты не лишена права заявить это ходатайство", - сказал следственный судья.

Что было ранее

Как сообщили УНН в Офисе Генпрокурора, прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн.

Заседание суда началось после 13 часов. К суду стянули большое количество правоохранителей. Также там собралась толпа мужчин, некоторые - в "спортивном".

Кроме того, "Национальный корпус" сообщил, что его представители возле Печерского суда. По их данным, их представителей и многих журналистов внутрь не пустили.

Ранее сегодня Медведчук прибыл в суд в компании коллег по партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Ильи Кивы, а также адвокатов.

Однопартийцы Медведчука перед судом заявляли, что сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Контекст

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине. По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112 канал.