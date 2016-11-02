Суд у справі А.Чийгоза завтра продовжить допит свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. "Верховний" суд Криму завтра під час засідання продовжить допит свідків у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це у повідомив у своєму мікроблозі у Twitter його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Через збої відеоконференції допит свідка Анохіна відкладений на завтра. Початок о 9:30", - повідомив М.Полозов.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.