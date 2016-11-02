Суд по делу А.Чийгоза завтра продолжит допрос свидетелей

"Из-за сбоев видеоконференции допрос свидетеля Анохина отложен на завтра. Начало в 9:30", - сообщил Н.Полозов.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.

Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.