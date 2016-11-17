Суд у справі А.Чийгоза продовжив допит свідків обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. "Верховний" суд Криму під час засідання продовжив допит свідків обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це у повідомив у своєму мікроблозі у Twitter його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Перший свідок обвинувачення сьогодні Колесніков Дмитро Олександрович. У дні подій - співробітник МВС України, нині - поліцейський РФ", - повідомив адвокат.
Другим свідком обвинувачення, за словами М.Полозова, став член "народного ополчення" Дорожкін Юрій Володимирович.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.