Суд по делу А.Чийгоза продолжил допрос свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. "Верховный" суд Крыма во время заседания продолжил допрос свидетелей по делу заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter его адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Первый свидетель обвинения сегодня Колесников Дмитрий Александрович. В дни событий - сотрудник МВД Украины, сейчас - полицейский РФ", - сообщил адвокат.
Вторым свидетелем обвинения, по словам Н.Полозова, стал член "народного ополчения" Дорожкин Юрий Владимирович.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.
Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.