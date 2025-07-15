Суд розпочав обрання запобіжного заходу Шабуніну та одразу пішов на перерву

Печерський суд Києва сьогодні розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ЦПК Віталію Шабуніну, якого підозрюють в ухиленні від проходження військової служби, передає кореспондент УНН.

Втім через пару хвилин після початку засідання була оголошена перерва - начебто через сумніви щодо упередженості прокурора та судді.

Наразі обиратимуть хто розглядатиме відвід судді.

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.