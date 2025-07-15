Суд начал избрание меры пресечения Шабунину и сразу ушел на перерыв

Печерский суд Киева сегодня начал заседание по избранию меры пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы, передает корреспондент УНН.

Однако через пару минут после начала заседания был объявлен перерыв - якобы из-за сомнений в предвзятости прокурора и судьи.

Сейчас будут выбирать, кто будет рассматривать отвод судьи.

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.