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Суд начал избрание меры пресечения Шабунину и сразу ушел на перерыв

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Печерский суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы.

Суд начал избрание меры пресечения Шабунину и сразу ушел на перерыв

Печерский суд Киева сегодня начал заседание по избранию меры пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы, передает корреспондент УНН

Однако через пару минут после начала заседания был объявлен перерыв - якобы из-за сомнений в предвзятости прокурора и судьи. 

Сейчас будут выбирать, кто будет рассматривать отвод судьи. 

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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