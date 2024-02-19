Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід колишньому президенту "Мотор Січі" Богуслаєву
Київ • УНН
Суд продовжив термін утримання під вартою колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва ще на 2 місяці - до 18 квітня.
У понеділок, 19 лютого, Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний колишній президент компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 18 квітня. Про це Суспільному випуску адвокат Руслан Волинець, передає УНН .
Деталі
Адвокат повідомляє, що це перше засідання, де суд мав розпочати розгляд справи по суті, але не вистачило часу. Перший судді відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, в останній момент розглядали продовження запобіжного заходу.
Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко знижується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертаються увагу, але відповідальність брати боятися. Мабуть, очікуються, коли зовсім буде, а потім передумають
Адвокат крім того, що під час засідання прокурор озвучив низькі ризики, серед яких: переховування, перешкодження слідству, вплив на свідки, знищення та приховування доказів.
Доповнення
У жовтні 2023 року справу екс-президента Мотор Січі Богуслаєва направила до суду та арештувала активи на 12 млрд грн.
Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Йому інкримінують пособництво державної агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавну, протидію ЗСУ.
Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву залишили під вартою до 5 січня 30.11.23, 18:12 • 28683 перегляди