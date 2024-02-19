Суд продлил на 2 месяца меру пресечения бывшему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

В понедельник, 19 февраля, Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Он будет находиться под стражей без права на залог до 18 апреля. Об этом Общественному выпуску адвокат Руслан Волынец, передает УНН.

Детали

Адвокат сообщает, что это первое заседание, где суд должен был начать рассмотрение дела по существу, но не хватило времени. Первую судьи отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, в последнюю очередь рассматривали продление меры пресечения.

Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко снижается здоровье, при чем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать бояться. Видимо, ожидаются, когда совсем будет, а потом передумают сказал Волынец.

Адвокат кроме того, что во время заседания прокурор озвучил низкие риски, среди которых: сокрытие, препятствование следствию, влияние на свидетелей, уничтожение и сокрытие доказательств.

Дополнение

В октябре 2023 года дело экс-президента Мотор Сичи Богуслаева направила в суд и арестовала активы на 12 млрд грн.

Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.

Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января