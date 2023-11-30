Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января
Киев • УНН
Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего генерального директора "Мотор Сичи" Богуслаева и его соратника Дзюбу до 5 января 2024 года по обвинениям, в частности в сотрудничестве с россией. Слушание по их делу назначено на 25 декабря 2023 года.
Соломенский районный суд Киева продлил меры пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе. Они будут находиться под стражей без права на залог до 5 января 2024 года, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Также суд назначил дело к рассмотрению по существу на 25 декабря 2023 года.
Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве рф и препятствовании деятельности ВСУ. 18 октября СБУ проинформировала, что совместно с Офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении Богуслаева и Дзюбы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинительный акт на экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Его подчиненный - глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олег Дзюба - обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Обоим фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января
Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего генерального директора "Мотор Сичи" Богуслаева и его соратника Дзюбу до 5 января 2024 года по обвинениям, в частности в сотрудничестве с россией. Слушание по их делу назначено на 25 декабря 2023 года.
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