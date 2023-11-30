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Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 16:12  •  4585 просмотра

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Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего генерального директора "Мотор Сичи" Богуслаева и его соратника Дзюбу до 5 января 2024 года по обвинениям, в частности в сотрудничестве с россией. Слушание по их делу назначено на 25 декабря 2023 года.

Соломенский районный суд Киева продлил меры пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе. Они будут находиться под стражей без права на залог до 5 января 2024 года, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Также суд назначил дело к рассмотрению по существу на 25 декабря 2023 года.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве рф и препятствовании деятельности ВСУ. 18 октября СБУ проинформировала, что совместно с Офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении Богуслаева и Дзюбы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинительный акт на экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Его подчиненный - глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олег Дзюба - обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Обоим фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву залишили під вартою до 5 січня
Former Motor Sich CEO Boguslayev remanded in custody until January 5
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Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января

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