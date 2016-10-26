Суд продовжив розгляд справи лідера “ПС” на Закарпатті О.Сачка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд справи лідера "Правого сектора" на Закарпатті Олександра Сачка, передає кореспондент УНН.
Після 24-х годинної перерви суд продовжив розгляд справи О.Сачка.
Сторона обвинувачення змінила прокурорів.
Також обвинуваченому змінено підозру, та новий прокуров попросив обрати іншу міру запобіжного заходу, взяти О.Сачко на особисту поруку народних депутатів О.Петренка, І.Мосійчука та А.Білецького".
Сторона захисту не стала заперечувати про зміну міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, працівників Київського апеляційного адміністративного суду евакуювали через повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНН, активісти не випускали прокурора із зали Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з обрання запобіжного заходу лідеру "Правого сектору" на Закарпатті Олександру Сачку.