Суд продолжил рассмотрение дела лидера "ПС" в Закарпатской области А.Сачко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела лидера "Правого сектора" в Закарпатской области Александра Сачко, передает корреспондент УНН.
После 24-х часового перерыва суд продолжил рассмотрение дела А.Сачко.
Сторона обвинения изменила прокуроров.
Также обвиняемому изменили подозрение, и новый прокур попросил выбрать другую меру пресечения, передать А.Сачко под личное поручительство народных депутатов О.Петренко, И.Мосийчука и А.Билецкого.
Сторона защиты не стала возражать против изменения меры пресечения.
Напомним, работников Киевского апелляционного административного суда эвакуировали из-за сообщения о заминировании.
Как сообщал УНН, активисты не выпускали прокурора из зала Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения лидеру "Правого сектора" в Закарпатской области Александру Сачко.