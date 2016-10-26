Суд продолжил рассмотрение дела лидера "ПС" в Закарпатской области А.Сачко

После 24-х часового перерыва суд продолжил рассмотрение дела А.Сачко.

Сторона обвинения изменила прокуроров.

Также обвиняемому изменили подозрение, и новый прокур попросил выбрать другую меру пресечения, передать А.Сачко под личное поручительство народных депутатов О.Петренко, И.Мосийчука и А.Билецкого.

Сторона защиты не стала возражать против изменения меры пресечения.

Напомним, работников Киевского апелляционного административного суда эвакуировали из-за сообщения о заминировании.

Как сообщал УНН, активисты не выпускали прокурора из зала Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения лидеру "Правого сектора" в Закарпатской области Александру Сачко.