Суд поновив К.Лікарчука на посаді заступника голови ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва скасував розпорядження Кабінету міністрів України та поновив Костянтина Лікарчука на посаді заступника голови Державної фіскальної служби. Про це йдеться в постанові суду, яку оприлюднив К.Лікарчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Відповідно до постанови, суд визнав протиправним та скасував постанову КМУ про звільнення К.Лікарчука.
Також суд вирішив поновити його на посаді заступника голови ДФС, а також стягнути з з фіскальної служби на користь К.Лікарчука середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 8 вересня 2015 року по 2 листопада цього року у сумі 118,6 тис. грн.
Як повідомляв УНН, 4 вересня голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав до Мінфіну пропозицію щодо звільнення заступника ДФС Костянтина Лікарчука.
7 вересня 2015 року Кабінет міністрів України звільнив К.Лікарчука з посади заступника голови Державної фіскальної служби.