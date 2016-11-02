Суд поновив К.Лікарчука на посаді заступника голови ДФС

Відповідно до постанови, суд визнав протиправним та скасував постанову КМУ про звільнення К.Лікарчука.

Також суд вирішив поновити його на посаді заступника голови ДФС, а також стягнути з з фіскальної служби на користь К.Лікарчука середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 8 вересня 2015 року по 2 листопада цього року у сумі 118,6 тис. грн.

Як повідомляв УНН, 4 вересня голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав до Мінфіну пропозицію щодо звільнення заступника ДФС Костянтина Лікарчука.

7 вересня 2015 року Кабінет міністрів України звільнив К.Лікарчука з посади заступника голови Державної фіскальної служби.