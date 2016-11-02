Суд восстановил К.Ликарчука в должности заместителя главы ГФС

Согласно постановлению, суд признал противоправным и отменил постановление КМУ об увольнении К.Ликарчука.

Также суд решил восстановить его в должности заместителя главы ГФС, а также взыскать с фискальной службы в пользу К.Ликарчука средний заработок за время вынужденного прогула за период с 8 сентября 2015 г. по 2 ноября этого года в сумме 118,6 тыс. грн.

Как сообщал УНН, 4 сентября глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в Минфин предложение об увольнении заместителя главы ГФС Константина Ликарчука.

7 сентября 2015 г. Кабинет министров Украины уволил К.Ликарчука с должности заместителя главы Государственной фискальной службы.