Суд по апеляції франківського стоматолога-вбивці вкотре перенесли
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні в Апеляційному суді Івано-Франківська вкотре перенесли розгляд апеляції Ігоря Вуйціва, якого, згідно з рішенням, прийнятим Івано-Франківським міським судом 17 червня поточного року, визнали винним у подвійному вбивстві з особливою жорстокістю, за що він отримав вирок у вигляді довічного позбавлення волі, передає кореспондент УНН.
Якщо минулого разу засідання перенесли через відсутність, у зв’язку із незадовільним станом здоров’я, одного із адвокатів обвинуваченого, то на цей раз причиною переносу стала відсутність суддів, один із яких, за словами співробітника Апеляційного суду, перебуває у відпустці, а інші — залучені до інших справ.
У зв’язку із цим розгляд справи перенесено на 22 листопада.
Нагадаємо, згідно з позицією прокуратури, І.Вуйців восени 2015 року, розпиваючи спиртні напої зі знайомими та Юлією Бойко, приревнувавши останню, вбив двох чоловіків та розчленував їхні тіла, які згодом, спільно з нею розфасував по пакетам. Ю.Бойко отримала вирок у вигляді трьох років позбавлення волі.