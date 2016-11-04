Суд по апелляции Франковского стоматолога-убийцы в очередной раз перенесли

Если в прошлый раз заседание перенесли из-за отсутствия, в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, одного из адвокатов обвиняемого, то на этот раз причиной переноса стало отсутствие судей, один из которых, по словам сотрудника Апелляционного суда, находится в отпуске, а другие - привлечены к другим делам.

В связи с этим рассмотрение дела перенесено на 22 ноября.

Напомним, согласно позиции прокуратуры, И.Вуйцив осенью 2015 года, распивая спиртные напитки со знакомыми и Юлией Бойко, приревновав последнюю, убил двух мужчин и расчленил их тела, которые впоследствии, вместе с ней расфасовал по пакетам. Ю.Бойко получила приговор в виде трех лет лишения свободы.