Суд по апелляции Франковского стоматолога-убийцы в очередной раз перенесли
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня в Апелляционном суде Ивано-Франковска в очередной раз перенесли рассмотрение апелляции Игоря Вуйцива, которого, согласно решению, принятому Ивано-Франковским городским судом 17 июня текущего года, признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью, за что он получил приговор в виде пожизненного лишения свободы, передает корреспондент УНН.
Если в прошлый раз заседание перенесли из-за отсутствия, в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, одного из адвокатов обвиняемого, то на этот раз причиной переноса стало отсутствие судей, один из которых, по словам сотрудника Апелляционного суда, находится в отпуске, а другие - привлечены к другим делам.
В связи с этим рассмотрение дела перенесено на 22 ноября.
Напомним, согласно позиции прокуратуры, И.Вуйцив осенью 2015 года, распивая спиртные напитки со знакомыми и Юлией Бойко, приревновав последнюю, убил двух мужчин и расчленил их тела, которые впоследствии, вместе с ней расфасовал по пакетам. Ю.Бойко получила приговор в виде трех лет лишения свободы.