Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16:45 • 2362 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 7042 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
13:44 • 16920 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
12:57 • 17856 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
11:42 • 37580 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 23864 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28304 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 34546 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37154 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Суд остаточно зобов’язав знести незаконні автомийку та шиномонтаж на березі річки Либідь у Києві

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Суди всіх інстанцій зобов'язали знести незаконні автомийку та шиномонтаж площею майже 300 кв. м на березі річки Либідь. Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу, підтвердивши повернення землі вартістю 9 млн грн громаді Києва.

Суд остаточно зобов’язав знести незаконні автомийку та шиномонтаж на березі річки Либідь у Києві

За позовом екологічних прокурорів суди встановили факт незаконного будівництва у прибережній захисній смузі річки Либідь. Без належних дозволів там було зведено капітальні споруди – автомийку та шиномонтаж загальною площею майже 300 кв. м. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Суди усіх інстанцій погодилися із доводами прокурора про те, що забудова охоронних земель річки Либідь автомийкою та шиномонтажем суперечить вимогам земельного і водного законодавства, а також призводить до негативних екологічних наслідків

- йдеться у повідомленні.

Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2026 року касаційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а судові рішення про задоволення позову прокурора про знесення самочинного будівництва та повернення цінної землі вартістю майже дев’ять мільйонів гривень територіальній громаді Києва – без змін.

Усунення незаконної забудови також відповідає заходам, передбаченим Концепцією регенерації річки Либідь у столиці.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
