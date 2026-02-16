Суд остаточно зобов’язав знести незаконні автомийку та шиномонтаж на березі річки Либідь у Києві
Київ • УНН
Суди всіх інстанцій зобов'язали знести незаконні автомийку та шиномонтаж площею майже 300 кв. м на березі річки Либідь. Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу, підтвердивши повернення землі вартістю 9 млн грн громаді Києва.
За позовом екологічних прокурорів суди встановили факт незаконного будівництва у прибережній захисній смузі річки Либідь. Без належних дозволів там було зведено капітальні споруди – автомийку та шиномонтаж загальною площею майже 300 кв. м. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Суди усіх інстанцій погодилися із доводами прокурора про те, що забудова охоронних земель річки Либідь автомийкою та шиномонтажем суперечить вимогам земельного і водного законодавства, а також призводить до негативних екологічних наслідків
Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2026 року касаційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а судові рішення про задоволення позову прокурора про знесення самочинного будівництва та повернення цінної землі вартістю майже дев’ять мільйонів гривень територіальній громаді Києва – без змін.
Усунення незаконної забудови також відповідає заходам, передбаченим Концепцією регенерації річки Либідь у столиці.
