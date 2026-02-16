Суд окончательно обязал снести незаконные автомойку и шиномонтаж на берегу реки Лыбидь в Киеве
Киев • УНН
Суды всех инстанций обязали снести незаконные автомойку и шиномонтаж площадью почти 300 кв. м на берегу реки Лыбидь. Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу, подтвердив возвращение земли стоимостью 9 млн грн общине Киева.
По иску экологических прокуроров суды установили факт незаконного строительства в прибрежной защитной полосе реки Лыбидь. Без надлежащих разрешений там были возведены капитальные сооружения – автомойка и шиномонтаж общей площадью почти 300 кв. м. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Суды всех инстанций согласились с доводами прокурора о том, что застройка охранных земель реки Лыбидь автомойкой и шиномонтажом противоречит требованиям земельного и водного законодательства, а также приводит к негативным экологическим последствиям
Постановлением Верховного Суда от 10 февраля 2026 года кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, а судебные решения об удовлетворении иска прокурора о сносе самовольного строительства и возвращении ценной земли стоимостью почти девять миллионов гривен территориальной общине Киева – без изменений.
Устранение незаконной застройки также соответствует мерам, предусмотренным Концепцией регенерации реки Лыбидь в столице.
