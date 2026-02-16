Суд окончательно обязал снести незаконные автомойку и шиномонтаж на берегу реки Лыбидь в Киеве

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
16:45 • 1824 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 6484 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 16424 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 17517 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 37055 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 23780 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28253 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34510 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37115 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 76799 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
78%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 26055 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 23915 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 13047 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 18585 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 10832 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 11128 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 16431 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 37062 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 76803 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 126489 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 416 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 13300 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 25621 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 29356 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 37227 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Суд окончательно обязал снести незаконные автомойку и шиномонтаж на берегу реки Лыбидь в Киеве

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Суды всех инстанций обязали снести незаконные автомойку и шиномонтаж площадью почти 300 кв. м на берегу реки Лыбидь. Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу, подтвердив возвращение земли стоимостью 9 млн грн общине Киева.

Суд окончательно обязал снести незаконные автомойку и шиномонтаж на берегу реки Лыбидь в Киеве

По иску экологических прокуроров суды установили факт незаконного строительства в прибрежной защитной полосе реки Лыбидь. Без надлежащих разрешений там были возведены капитальные сооружения – автомойка и шиномонтаж общей площадью почти 300 кв. м. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Суды всех инстанций согласились с доводами прокурора о том, что застройка охранных земель реки Лыбидь автомойкой и шиномонтажом противоречит требованиям земельного и водного законодательства, а также приводит к негативным экологическим последствиям

- говорится в сообщении.

Постановлением Верховного Суда от 10 февраля 2026 года кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, а судебные решения об удовлетворении иска прокурора о сносе самовольного строительства и возвращении ценной земли стоимостью почти девять миллионов гривен территориальной общине Киева – без изменений.

Устранение незаконной застройки также соответствует мерам, предусмотренным Концепцией регенерации реки Лыбидь в столице.

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог13.02.26, 20:19 • 11228 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Недвижимость
Генеральный прокурор Украины
Киев