Суд обирає запобіжний захід співробітнику прокуратури, який збив жінку: обвинувачення представляє Генеральний прокурор

У Шевченківському райсуді столиці розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу співробітникові прокуратури, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській у Києві, передає кореспондент УНН.

Обвинувачення у суді підтримує Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який раніше пообіцяв представляти у суді інтереси потерпілої.

Водієві повідомлено про підозру за за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини). Прокуратура наполягає на триманні винуватця під вартою без застави.

Нагадаємо

У Києві в суботу, 19 липня 2025 року сталося ДТП з постраждалою, винуватцем якого є співробітник прокуратури столиці. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості, вискочив на пішохідну ділянку де збив жінку. Водій намагався зникнути з місця події, залишивши авто. Пізніше жінка померла у лікарні.

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом перебував Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Генеральний прокурор

На відео, що його виклав керівник відомства, видно, що за півгодини до початку комендантської години вулицею Великою Васильківською у Голосіївському районі Києва мчить чорна автівка. Причому мчить вона проти напрямку руху автомобілів - це вулиця з одностороннім рухом, тобто Андрій Молочний їхав зустрічною смугою на чималій швидкості.