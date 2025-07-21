Суд избирает меру пресечения сотруднику прокуратуры, сбившему женщину: обвинение представляет Генеральный прокурор

В Шевченковском райсуде столицы началось судебное заседание по избранию меры пресечения сотруднику прокуратуры, который сбил женщину на улице Большой Васильковской в Киеве, передает корреспондент УНН.

Обвинение в суде поддерживает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который ранее пообещал представлять в суде интересы потерпевшей.

Водителю сообщено о подозрении по ч.3 ст.286-1 УК Украины (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Прокуратура настаивает на содержании виновника под стражей без залога.

Напомним

В Киеве в субботу, 19 июля 2025 года, произошло ДТП с пострадавшей, виновником которого является сотрудник прокуратуры столицы. Автомобиль двигался с превышением скорости, выскочил на пешеходный участок, где сбил женщину. Водитель пытался скрыться с места происшествия, оставив авто. Позже женщина умерла в больнице.

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, за рулем находился Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Генеральный прокурор

На видео, которое выложил руководитель ведомства, видно, что за полчаса до начала комендантского часа по улице Большой Васильковской в Голосеевском районе Киева мчится черная машина. Причем мчится она против направления движения автомобилей - это улица с односторонним движением, то есть Андрей Молочный ехал по встречной полосе на немалой скорости.