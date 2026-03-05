Суд може змінити розмір аліментів - у Мін’юсті пояснили, що враховується

Розмір аліментів на дитину може бути змінений за рішенням суду у разі зміни життєвих обставин батьків або самої дитини. Про це заявили у Міністерстві юстиції України, передає УНН.

Деталі

У відомстві нагадують, що кожна дитина має право на належний рівень життя, який забезпечує її фізичний, розумовий, духовний та соціальний розвиток. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі.

При цьому розірвання шлюбу або проживання окремо не звільняє від обов’язку утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Питання сплати аліментів може вирішуватися як добровільно, так і в судовому порядку.

У Мін’юсті зазначають, що суд може змінити розмір аліментів - як у бік збільшення, так і зменшення – за позовом платника або одержувача коштів.

Розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із батьків або в інших випадках - пояснили у міністерстві.

Крім того, закон дозволяє змінювати і спосіб стягнення аліментів. Таке рішення також ухвалюється судом за позовом одержувача коштів.

У Мін’юсті уточнюють, що під час визначення розміру аліментів суд враховує різні обставини, зокрема матеріальне становище сторін, стан здоров’я батьків і дитини, а також інші важливі фактори.

