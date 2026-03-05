Суд може змінити розмір аліментів - у Мін’юсті пояснили, що враховується

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
08:05 • 9026 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 28498 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 59729 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 68864 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 73932 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 41156 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38408 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60684 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82801 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70282 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
6.1м/с
57%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла5 березня, 00:58 • 14788 перегляди
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів5 березня, 01:40 • 10970 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 11656 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 60487 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 7472 перегляди
Публікації
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 8230 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 42250 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 68841 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 73911 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 54078 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Ван Ї (політик)
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 23213 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 39407 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 43300 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 50307 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 53979 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Суд може змінити розмір аліментів - у Мін’юсті пояснили, що враховується

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міністерство юстиції України заявило, що розмір аліментів на дитину може бути змінений за рішенням суду. Це можливо у разі зміни життєвих обставин батьків або самої дитини.

Суд може змінити розмір аліментів - у Мін’юсті пояснили, що враховується

Розмір аліментів на дитину може бути змінений за рішенням суду у разі зміни життєвих обставин батьків або самої дитини. Про це заявили у Міністерстві юстиції України, передає УНН.

Деталі

У відомстві нагадують, що кожна дитина має право на належний рівень життя, який забезпечує її фізичний, розумовий, духовний та соціальний розвиток. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі.

При цьому розірвання шлюбу або проживання окремо не звільняє від обов’язку утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Питання сплати аліментів може вирішуватися як добровільно, так і в судовому порядку.

У Мін’юсті зазначають, що суд може змінити розмір аліментів - як у бік збільшення, так і зменшення – за позовом платника або одержувача коштів.

Розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із батьків або в інших випадках

 - пояснили у міністерстві.

Крім того, закон дозволяє змінювати і спосіб стягнення аліментів. Таке рішення також ухвалюється судом за позовом одержувача коштів.

У Мін’юсті уточнюють, що під час визначення розміру аліментів суд враховує різні обставини, зокрема матеріальне становище сторін, стан здоров’я батьків і дитини, а також інші важливі фактори.

Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн02.03.26, 20:58 • 6381 перегляд

Андрій Тимощенков

Суспільство
Цивільний кодекс України
Шлюб
Міністерство юстиції України