Суд может изменить размер алиментов - в Минюсте объяснили, что учитывается
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины заявило, что размер алиментов на ребенка может быть изменен по решению суда. Это возможно в случае изменения жизненных обстоятельств родителей или самого ребенка.
Детали
В ведомстве напоминают, что каждый ребенок имеет право на надлежащий уровень жизни, обеспечивающий его физическое, умственное, духовное и социальное развитие. Родители имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от того, состояли ли они в браке.
При этом расторжение брака или проживание отдельно не освобождает от обязанности содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Вопрос уплаты алиментов может решаться как добровольно, так и в судебном порядке.
В Минюсте отмечают, что суд может изменить размер алиментов - как в сторону увеличения, так и уменьшения - по иску плательщика или получателя средств.
Размер алиментов может быть впоследствии уменьшен или увеличен по решению суда в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-либо из родителей или в других случаях
Кроме того, закон позволяет изменять и способ взыскания алиментов. Такое решение также принимается судом по иску получателя средств.
В Минюсте уточняют, что при определении размера алиментов суд учитывает различные обстоятельства, в частности материальное положение сторон, состояние здоровья родителей и ребенка, а также другие важные факторы.
