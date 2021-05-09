Суд арештував голову ОТГ від "Слуги народу" Підкурганного, який погорів на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під варту голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного від “Слуги народу”, який погорів на хабарі. Про це журналісту УНН розповіли в Київській обласній прокуратурі.
Також суд арештував, депутата районної ради та посередник через яких Підкурганний намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.
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“Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомили в прокуратурі.
Що було раніше
У Київській області на хабарі затримали голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного, який є представником від партії “Слуга народу”.
За даними слідства, голова ОТГ разом з депутатом районної ради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого, запевнивши, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Свої “послуги” вони оцінили у 2,6 млн грн.
Як стало відомо УНН, мова йде про Володимира Підкурганного.
Затриманий — колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.
У “Слузі народу” заявили, що голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, якого правоохоронці затримали на хабарі, має піти у відставку на час розслідування. Крім того, він не є членом партії “СН”.