Суд арештував голову ОТГ від "Слуги народу" Підкурганного, який погорів на хабарі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під варту голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного від “Слуги народу”, який погорів на хабарі. Про це журналісту УНН розповіли в Київській обласній прокуратурі.

Також суд арештував, депутата районної ради та посередник через яких Підкурганний намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Цитата

“Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомили в прокуратурі.

Що було раніше

У Київській області на хабарі затримали голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного, який є представником від партії “Слуга народу”.

За даними слідства, голова ОТГ разом з депутатом районної ради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого, запевнивши, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Свої “послуги” вони оцінили у 2,6 млн грн.

Як стало відомо УНН, мова йде про Володимира Підкурганного.

Затриманий — колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.

У “Слузі народу” заявили, що голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, якого правоохоронці затримали на хабарі, має піти у відставку на час розслідування. Крім того, він не є членом партії “СН”.

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