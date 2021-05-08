У “Слузі народу” відхрещуються від голови ОТГ, який погорів на хабарі, та закликають його піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, якого правоохоронці затримали на хабарі, має піти у відставку на час розслідування. Крім того, він не є членом партії “СН”. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Telegram-каналі партії, передає УНН.
Цитата
“Володимир Підкурганний, який йшов на вибори голови Димерської ОТГ від „Слуги Народу“ та якого правоохоронці підозрюють у шахрайстві, має піти у відставку на час розслідування”, — йдеться у заяві партії.
Деталі
Очільник Київського обласного осередку “Слуги Народу”, народний депутат Андрій Мотовиловець заявив, що у разі якщо провини не буде доведено, після розслідування Підкурганний знову може йти на вибори й отримати посаду.
Він наголосив, що “Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори голови Димерської ОТГ від „Слуги Народу“”, йдеться в заяві.
Також він чомусь нагадав, що за добір кандидатів від “Слуги Народу” у Київській області відповідав колишній очільник Київського обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до санкційного списку США.
Контекст
Напередодні у Київській області на хабарі затримали голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного, який є представником від партії “Слуга народу”.
За даними слідства, голова ОТГ разом з депутатом районної ради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого, запевнивши, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Свої “послуги” вони оцінили у 2,6 млн грн.
Як стало відомо УНН, мова йде про Володимира Підкурганного.
Затриманий — колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.