На Київщині затримали за хабар голову ОТГ - “слугу народу” Підкурганного
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Київській області на хабарі затримали голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного, який є представником від партії “Слуга народу”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
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“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру голові об’єднаної територіальної громади на Київщині, депутату райради та посереднику за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою (ч.2 ст.15, ч. 2, 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, голова ОТГ разом з депутатом районної ради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого, запевнивши, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
“В подальшому вони нібито планували змінити її цільове призначення на землі промислового виробництва для здійснення підприємницької діяльності, хоча насправді не мали наміру цього робити. Свої „послуги“ вони оцінили у 2,6 млн грн. Отримати таку суму вони хотіли частинами — 280 тис. грн, 800 тис грн та 1,6 млн грн”, — зазначається в повідомленні.
Так, під час одержання посередником другої частини коштів у сумі 800 тис. грн їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Зазначимо, що як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Володимира Підкурганного.
Затриманий — колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.
Доповнення
Депутата Бориспільської районної ради викрили на вимаганні хабара у розмірі 40 тис. доларів за невтручання у роботу нотаріуса.
У Запорізькій області начальника відділу Бердянської місцевої прокуратури та депутата Бердянської міської ради звинувачують у корупції. За 4 тисячі доларів США вони обіцяли змінити кваліфікацію правопорушення злочинця на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України.