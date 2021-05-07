В Киевской области задержали за взятку голову ОТО - "слугу народа" Пидкурганного
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Пидкурганного, который является представителем партии "Слуга народа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
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"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении голове объединенной территориальной общины Киевской области, депутату райсовета и посреднику по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору (ч.2 ст.15, ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, председатель ОТО вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства.
"В дальнейшем они якобы планировали изменить его целевое назначение на земли промышленного производства для осуществления предпринимательской деятельности, хотя на самом деле не собирались этого делать. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн. Получить такую сумму они хотели частями - 280 тыс. грн, 800 тыс. грн и 1,6 млн грн", - отмечается в сообщении.
Так, при получении посредником второй части средств в сумме 800 тыс. грн они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отметим, что как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Владимире Пидкурганном.
Задержанный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
Дополнение
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