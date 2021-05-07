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В Киевской области задержали за взятку голову ОТО - "слугу народа" Пидкурганного

В Киевской области задержали за взятку голову ОТО - "слугу народа" Пидкурганного

Киев  •  УНН

 • 21142 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Пидкурганного, который является представителем партии "Слуга народа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Цитата

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении голове объединенной территориальной общины Киевской области, депутату райсовета и посреднику по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору (ч.2 ст.15, ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, председатель ОТО вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства.

"В дальнейшем они якобы планировали изменить его целевое назначение на земли промышленного производства для осуществления предпринимательской деятельности, хотя на самом деле не собирались этого делать. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн. Получить такую сумму они хотели частями - 280 тыс. грн, 800 тыс. грн и 1,6 млн грн", - отмечается в сообщении.

Так, при получении посредником второй части средств в сумме 800 тыс. грн они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Владимире Пидкурганном.

Задержанный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.

Дополнение

Депутата Бориспольского районного совета разоблачили на вымогательстве взятки в размере 40 тыс. долларов за невмешательство в работу нотариуса.

В Запорожской области начальника отдела Бердянского местной прокуратуры и депутата Бердянского городского совета обвиняют в коррупции. За 4000 долларов они обещали изменить квалификацию правонарушения преступника на менее тяжкую статью Уголовного кодекса Украины.

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