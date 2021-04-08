Депутата Бориспільської райради зі "Слуги народу" викрили на хабарі у 40 тис. доларів

Цитата

“За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди у розмірі 40 тис. доларів викрито депутата Бориспільської районної ради (ч. 3 ст. 369-2 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, депутат райради вимагав 40 тис. доларів з приватного нотаріуса за невтручання в її роботу.

“Зокрема, під час ряду зустрічей із нотаріусом депутат запевняв, що у разі ненадання йому грошових коштів, він використовуючи свої зв’язки з особами, уповноваженими на виконання функцій держави, позбавлять останню свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю”, — зазначається в повідомленні.

Так, з метою приховання своєї протиправної діяльності депутат намагався отримати кошти у вигляді криптовалюти через мережу обмінних пунктів.

“6 квітня 2021 року депутата затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо журналісту УНН з власних джерел, мова йде про депутата від партії “Слуга Народу” Юрія Будюка.

Доповнення

У Запорізькій області начальника відділу Бердянської місцевої прокуратури та депутата Бердянської міської ради звинувачують у корупції. За 4 тисячі доларів США вони обіцяли змінити кваліфікацію правопорушення злочинця на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України.