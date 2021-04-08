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Депутата Бориспільської райради зі "Слуги народу" викрили на хабарі у 40 тис. доларів

Депутата Бориспільської райради зі "Слуги народу" викрили на хабарі у 40 тис. доларів

Київ • УНН

 • 15794 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Депутата Бориспільської районної ради викрили на вимаганні хабара у розмірі 40 тис. доларів за невтручання у роботу нотаріуса. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата

“За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди у розмірі 40 тис. доларів викрито депутата Бориспільської районної ради (ч. 3 ст. 369-2 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, депутат райради вимагав 40 тис. доларів з приватного нотаріуса за невтручання в її роботу.

“Зокрема, під час ряду зустрічей із нотаріусом депутат запевняв, що у разі ненадання йому грошових коштів, він використовуючи свої зв’язки з особами, уповноваженими на виконання функцій держави, позбавлять останню свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю”, — зазначається в повідомленні.

Так, з метою приховання своєї протиправної діяльності депутат намагався отримати кошти у вигляді криптовалюти через мережу обмінних пунктів.

“6 квітня 2021 року депутата затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо журналісту УНН з власних джерел, мова йде про депутата від партії “Слуга Народу” Юрія Будюка.

Доповнення

У Запорізькій області начальника відділу Бердянської місцевої прокуратури та депутата Бердянської міської ради звинувачують у корупції. За 4 тисячі доларів США вони обіцяли змінити кваліфікацію правопорушення злочинця на менш тяжку статтю Кримінального кодексу України.

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