Депутата Бориспольского райсовета со "Слуги народа" разоблачили на взятке в 40 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Депутата Бориспольского районного совета уличили в вымогательстве взяти в размере 40 тыс. долларов за невмешательство в работу нотариуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды в размере 40 тыс. долларов разоблачен депутат Бориспольского районного совета (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно материалам следствия, депутат райсовета требовал 40 тыс. долларов у частного нотариуса за невмешательство в его работу.
"В частности, во время ряда встреч с нотариусом депутат утверждал, что в случае непредоставления ему денежных средств, он используя свои связи с лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, лишит последнюю свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью", - отмечается в сообщении.
Так, с целью сокрытия своей противоправной деятельности депутат пытался получить средства в виде криптовалюты через сеть обменных пунктов.
"6 апреля 2021 года депутата задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как стало известно журналисту УНН из собственных источников, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Юрие Будюке.
Дополнение
В Запорожской области начальника отдела Бердянского местной прокуратуры и депутата Бердянского городского совета обвиняют в коррупции. За 4000 долларов США они обещали изменить квалификацию правонарушения преступника на менее тяжкую статью Уголовного кодекса Украины.