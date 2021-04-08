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Депутата Бориспольского райсовета со "Слуги народа" разоблачили на взятке в 40 тыс. долларов

Депутата Бориспольского райсовета со "Слуги народа" разоблачили на взятке в 40 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 15786 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Депутата Бориспольского районного совета уличили в вымогательстве взяти в размере 40 тыс. долларов за невмешательство в работу нотариуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата

"Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды в размере 40 тыс. долларов разоблачен депутат Бориспольского районного совета (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, депутат райсовета требовал 40 тыс. долларов у частного нотариуса за невмешательство в его работу.

"В частности, во время ряда встреч с нотариусом депутат утверждал, что в случае непредоставления ему денежных средств, он используя свои связи с лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, лишит последнюю свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью", - отмечается в сообщении.

Так, с целью сокрытия своей противоправной деятельности депутат пытался получить средства в виде криптовалюты через сеть обменных пунктов.

"6 апреля 2021 года депутата задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как стало известно журналисту УНН из собственных источников, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Юрие Будюке.

Дополнение

В Запорожской области начальника отдела Бердянского местной прокуратуры и депутата Бердянского городского совета обвиняют в коррупции. За 4000 долларов США они обещали изменить квалификацию правонарушения преступника на менее тяжкую статью Уголовного кодекса Украины.

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